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Китайский эксперт предупредит мир о появлении нового вируса

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Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу рассказал 3 октября, что в будущем мир столкнется с «вирусом Х», характеристики которого пока никому не известны. Кроме того, он предложил принять меры по противодействию данной угрозе.

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По его словам, в настоящее время мир борется не только с пандемией коронавируса, но и с «инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются».

Эксперт считает, что противостоять будущей угрозе можно только преодолев разногласия и сплотившись.

«Я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — подчеркнул эксперт на выступлении в рамках международного форума «Наука и технологии в обществе».

Как уточнил Гао Фу, благодаря обмену информации мировому сообществу уже удалось достигнуть положительных результатов в борьбе с инфекциями, в частности, разработать вакцины от коронавируса в сжатые сроки.

В марте более 20 глав государств и международных организаций выступили за разработку международного договора с целью предотвращения новых пандемий в будущем. Инициативу, в частности, поддержали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель Евросовета Шарль Мишель и гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус.

27 января основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о неготовности мира к следующей пандемии, которая, по его словам, может оказаться в 10 раз хуже, чем ситуация с коронавирусом.

Ежегодный форум «Наука и технологии в обществе» проходит в японском городе Киото. В нем участвуют представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран. Стартовал форум в субботу, 3 октября, в онлайн-формате.

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