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Минфин предложил ввести НДС на строительство апартаментов для дольщиков

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Минфин выступил с инициативой ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, с которыми ознакомились «Известия».

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Правовой статус апартаментов действующим законодательством не урегулирован, но попытки его закрепления предпринимаются. Так, группа сенаторов и депутатов в конце апреля внесла в Госдуму законопроект о новой категории недвижимости — многофункциональных зданиях, апартаменты в которых предлагается приравнивать к жилью. Однако документ парламентариями пока не рассматривался.

Предложение Минфина направлено на создание сложностей для застройщиков апартаментов, чтобы они переориентировались на строительство жилого фонда, полагает глава риелторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Поскольку НДС облагается не вся сумма, прописанная в ДДУ, а только услуги застройщиков, сложно оценить, насколько увеличатся их затраты и вырастет себестоимость строительства, указывает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, в свою очередь, ожидает незначительный рост стоимости — примерно на 2–3%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В наложном свете: Минфин хочет вернуть НДС на апартаменты

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