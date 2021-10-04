Содержание питомцев обходится россиянам в 54 млрд рублей в месяц

Минимальные затраты на всех домашних животных обычно составляют 2 тыс. рублей в месяц. Такой ответ дали 68% участников исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ (документ есть в распоряжении «Известий»).

В 2019 году россияне в среднем отдавали на 500 рублей меньше, говорится в работе. Свыше 5 тыс. рублей в месяц тратят только 4% хозяев. Наибольшие расходы на домашних животных — у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

По итогам предыдущей переписи населения, в России насчитывалось порядка 55 млн домохозяйств. Такие данные приводит портал госстатистики ЕМИСС.

Домашние животные есть почти у половины российских семей — 49%, что на 5% больше, чем в допандемийном 2019 году. Исходя из этих цифр, в совокупности все домохозяйства в России, в которых есть питомцы, тратят на них около 54 млрд рублей в месяц. В 2019 году жители России в среднем расходовали на домашних животных по 36 млрд рублей в месяц.

Больше всего средств при содержании домашних животных у россиян уходит на корма, ветеринарные товары и услуги. Так, покупать питание и пищевые добавки животным приходилось 75% хозяев, а лекарства и консультации ветеринара — 44%. При этом за пандемию непосредственно к услугам докторов владельцы домашних животных стали обращаться реже (за два года этот показатель снизился с 46 до 38%). Вырос спрос на сопутствующие товары для животных — одежду, аксессуары и игрушки покупали 37% владельцев питомцев.

«За пандемию увеличились расходы на одежду, аксессуары, игрушки для животных. Это связано в том числе с ростом числа владельцев животных, ведь для нового члена семьи одномоментно закупаются все вещи, чтобы быт животного был максимально комфортным и веселым. Рынок зоотоваров и услуг оказался в числе отраслей, наименее пострадавших от пандемии», — отметила эксперт аналитического центра НАФИ Мария Карпова.

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