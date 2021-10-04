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Россиянин Абасгаджи Магомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе

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Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов 3 октября победил в финале чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 61 кг американца Дэйона Фикса со счетом 4:1, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Бронза — у японца Тосихиро Хасегава и Арсена Харутюняна из Армении.

Магомедову 23 года, на его счету победа на чемпионате Европы 2021 года, индивидуальном Кубке мира 2020 года и две победы на чемпионате России (2020, 2021).

Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Осло и продлится до 10 октября.

1 октября российских борцов в вольном стиле в голландском аэропорту Схипхол не пустили на самолет до Осло. С самолета сняли главного тренера сборной Дзамболата Тедеева, двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева (до 97 кг), Тимура Бижоева (до 74 кг), Евгения Жербаева (до 70 кг) и Абасгаджи Магомедова (до 61 кг), а также массажиста команды, пишет «Спорт-Экспресс».

Блогер Исрафил Исрафилов предположил, что инцидент произошел из-за снятых медицинских масок. Главный тренер сборной, в свою очередь, возмутился произошедшим и предположил, что «атака» на сборную произошла по «заказу оппонентов».

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