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Сборную России по вольной борьбе сняли с рейса в Нидерландах

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Российских борцов в вольном стиле в голландском аэропорту Схипхол не пустили на самолет до Осло. Об этом сообщил 1 октября блогер Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что произошел из-за снятых медицинских масок.

«Под конвоем полиции сборная России по вольной борьбе остается ночевать в аэропорту Схипхол», — рассказал Исрафилов .

Главный тренер сборной возмутился произошедшим и предположил, что «атака» на сборную произошла по «заказу оппонентов».

Сборная собиралась вылететь на чемпионат мира по спортивной борьбе — 2021, который пройдет 2–8 октября в Осло.

Амстердамский аэропорт Схипхол — главный аэропорт Нидерландов, расположенный в 17,5 км к юго-западу и в 20 минутах езды от Амстердама, в муниципалитете Харлеммермер.

4 сентября появилось видео задержания агрессивной пассажирки рейса Москва–Анталья. На кадрах женщина в сопровождении полицейских покидает борт. В этот момент раздаются аплодисменты и радостные возгласы.

В отношении женщины, устроившей дебош, составили административный протокол.

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