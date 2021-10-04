Поиск хардов: Рублев и Карацев дошли до решающих стадий турнира в Сан-Диего

Андрей Рублев не смог выиграть турнир ATP-250 в Сан-Диего. Россиянин, «посеяный» под первым номером, уверенно дошел до полуфинала, но уступил в нем крепкому британцу Кэмерону Норри. 23-летний москвич взял первый сет, но затем его игра неожиданно разладилась (6:3, 3:6, 4:6). Еще один представитель России на турнире в Калифорнии — Аслан Карацев — сумел одолеть полуфиналиста Уимблдона-2021 Хуберта Хуркача, но затем был бит опытным Григором Димитровым.

На рядовой турнир в Сан-Диего заявилось множество топ-игроков. Помимо Андрея Рублева, после Кубка Лейвера в Калифорнию из Бостона перебрались Каспер Рууд (10-я ракетка мира), Денис Шаповалов (13-я) и Диего Шварцман (15-я). Также среди «сеяных» оказался мощный поляк Хуберт Хуркач (12-я) — одно из главных открытий этого сезона. Компанию им составили трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей, экс-третья ракетка мира Григор Димитров, а также целый ряд сильных игроков: Дэниэл Эванс, Лоренцо Сонего, Ллойд Харрис, Аслан Карацев, Кэмерон Норри, Кевин Андерсон…

Еще один важный момент: теннисисты играли при полных трибунах, что в период пандемии уже воспринимается как общая победа. В итоге собравшаяся публика увидела много отличных матчей, но всё шло к тому, что в решающей игре встретятся два фаворита — Андрей Рублев и Каспер Рууд.

Норвежец по пути к финалу обыграл сразу трех сильных оппонентов: Маррея (7:5, 6:4), Сонего (6:1, 6:4) и Димитрова (6:4, 4:6, 6:4). Рууд впервые вышел в финал турнира ATP не на грунте. Рублев отдал всего три гейма американцу Брэндону Накасима, а в четвертьфинале столкнулся с первым серьезным испытанием в лице недавнего представителя топ-10 Диего Шварцмана. В первом сете аргентинец сдался без борьбы (1:6), а во втором постарался переломить ход встречи, но концовка осталась за россиянином (7:5). Андрей восьмой раз в этом сезоне вышел в полуфинал, где его ждал Кэмерон Норри.

В октябре прошлого года Рублев разгромил британца на турнире в Санкт-Петербурге (6:2, 6:1) и наверняка рассчитывал повторить это в Сан-Диего. Не вышло, хотя в этот раз москвич также уверенно взял первый сет, но провалился в концовке. Андрей допускал много невынужденных ошибок, а затем и погорел на своей главной проблеме. Первая подача сбилась, а вторая стала легкой добычей для соперника.

— Приятно взять реванш у Рублева, — отметил после матча Кэмерон Норри. — В нашем последнем матче он меня легко обыграл. Здорово видеть, что я немного прибавил. Андрей очень мощно начал, но мне удалось удержаться в начале второй партии. В итоге я одержал очень большую победу. Точно еще долго буду помнить этот матч.

Для Норри это третья победа в карьере над представителями топ-10. Ранее ему удалось обыграть Джо Изнера (в 2018 году) и Доминика Тима (2021). Британец в шестой раз вышел в финал турнира ATP.

— Не стоит делать трагедию из этого поражения Рублева. Норри — серьезный оппонент, — подчеркнул в беседе с «Известиями» победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков. — Главная цель для Андрея на оставшийся год — отобраться на Итоговый и там показать свою мощь. Выиграть не один матч, как в прошлом году, а постараться выйти из группы.

Классную игру в Сан-Диего показал и Аслан Карацев. В отличие от Рублева полуфиналист Australian Open начал с первого круга. Там уроженец Владикавказа легко справился с 30-летним аргентинцем Федерико Дельбонисом (6:1, 7:5), а в 1/8 финала разделался с Хубертом Хуркачем. Причем победа над поляком получилось волевой: Хуркач выиграл первый сет (7:5), но затем преимущество перешло к Карацеву (6:4, 6:2).

Аслан впервые с мая обыграл теннисиста из топ-20, а вышел в четвертьфинал впервые с апреля. Там его ждал Григор Димитров, которого он уже обыгрывал в четвертьфинале Australian Open. Увы, но повторить тот успех не получилось. Теннисисты обменялись легкими победами в первых двух партиях (с одинаковым счетом 6:1), а в третьем сете сил оказалось больше у опытного болгарина (6:2).

— Аслан играет с перепадами, у него пока не хватает стабильности, чтобы ворваться в топ-20, — продолжил Андрей Чесноков. — Хотя надо понимать, что в начале года Карацев стоял во второй сотне, и тот факт, что сейчас он играет на всех значимых турнирах — это само по себе уже громадный успех. Надо наслаждаться этим временем, зарабатывать призовые, которые помогут расширить команду и дальше совершенствоваться. Очень надеюсь, что Карацев надолго закрепился в теннисной элите и не пропадет с радаров через какое-то время.

Карацев продолжает бороться за место на Итоговом турнире ATP-2021, который в этом году пройдет в Турине. Пока россиянин располагается на 12-м месте, и для достижения цели ему надо попасть в топ-8. Даниил Медведев идет на втором месте в чемпионской гонке, Рублев — на пятом, Карен Хачанов — на 26-м.