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В Воронежской области нашли пропавшего трехлетнего ребенка

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Пропавший под Воронежем трехлетний ребенок найден живым. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили в следственном управлении СК по региону.

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«В результате совместной работы сотрудников СК, МЧС, полиции и волонтеров местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве журналистам.

О том, что в Воронежской области пропал трехлетний ребенок, стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что он вышел из дома погулять 2 октября в селе Владимировка Лискинского района и не вернулся.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» на странице во «ВКонтакте» распространил приметы пропавшего ребенка.

Ребенка разыскивали правоохранительные органы и волонтеры.

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