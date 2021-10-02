Джонсон допустил смягчение в Британии визовых правил для ряда профессий

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил в будущем временного смягчения иммиграционных правил, чтобы решить проблему дефицита специалистов ряда профессий в королевстве.

Он напомнил, что в настоящее время в стране такое смягчение визовых требований введено в отношении водителей грузовых автомобилей. Вместе с этим Джонсон допустил расширение этой программы на другие специальности.

«Привлечение талантливых людей из-за границы — великая вещь. Я всегда был за то, чтобы позволить людям, которые хотят приехать сюда, чтобы сделать свою жизнь здесь, много работать и иметь большой вклад», — сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News 2 октября.

Он отметил, что сейчас в стране организована система, которая позволяет контролировать иммиграцию, и власти могут открывать доступ дополнительной рабочей силе на свои рынки, когда это потребуется.

Ранее британское правительство в условиях острой нехватки шоферов грузовых автомобилей ввело временные визы для 5 тыс. представителей этой профессии, благодаря чему они смогут «немедленно» въехать в королевство и пребывать там до марта следующего года.

Еще 5 тыс. виз планируется выдать работникам птицеводческой отрасли из-за опасений по поводу того, что в Соединенном Королевстве к Рождеству не успеют заготовить достаточное количество индюшек.

Острая нехватка водителей фур уже привела к тому, что в стране разразился острый топливный кризис. 27 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привел армию в состояние повышенной готовности в рамках мер по борьбе с данной проблемой. Отмечается, что военных могут использовать в качестве водителей для транспортировки топлива на бензозаправочные станции.