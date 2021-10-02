Самолет ВВС США три часа летал около российских баз в Сирии

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил в субботу многочасовой полет вблизи сирийского побережья, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим, следует из данных западных авиаресурсов, передает «Интерфакс».

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, около трех часов курсировал у границ Сирии в Средиземном море.

Полет прошел в непосредственной близости от морской границы Сирии. Самолет выполнил как минимум 18 пролетов на участке от базы ВМФ РФ в Тартусе до российской авиабазы Хмеймим под Латакией.

1 октября в Минобороны РФ сообщали, что российские радиолокационные станции за минувшую неделю выявили у границ страны 48 иностранных самолетов-разведчиков и 10 разведывательных беспилотников. Вооруженные силы России четыре раза поднимали в воздух истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил для сопровождения иностранных самолетов-разведчиков. Отмечалось, что нарушения государственной границы РФ допущено не было.

28 сентября российский истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем. После того как американское воздушное судно развернулось, Су-27 вернулся на аэродром базирования. Граница России не была нарушена.

Ранее, 26 сентября, три истребителя Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границам РФ в Тихом океане.