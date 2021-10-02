Митрополит РПЦ посоветовал не выходить замуж за неверующих

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что священники не рекомендуют браки между верующим и неверующим, поскольку они могут оказаться непрочными. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос телезрительницы, можно ли выходить замуж за неверующих.

«Вы должны понимать, что если вы — по-настоящему верующая девушка, а ваш муж будет антирелигиозно и антицерковно настроен, будет препятствовать вам воспитывать детей в христианской вере, то это сломает и вашу судьбу, и ваш брачный союз. Поэтому нужно десять раз подумать, прежде чем выходить замуж за такого человека. ...Мы, священнослужители, никогда не советуем верующим девушкам, даже красивым, даже стройным и высоким, выходить замуж за неверующих мужчин», — цитирует митрополита РИА Новости.

Венчание, отметил Иларион, в таком браке будет невозможно.

«По крайней мере такой человек должен быть открыт тому, что вы будете посещать храм, что вы будете воспитывать детей в православной вере. Ну и, конечно, вы должны понимать, что если человек вообще не верующий и не церковный, то вы не сможете с ним обвенчаться, а это означает, что ваш брак будет непрочным и может распасться», — заключил он.

19 сентября сообщалось о том, что Люцифер Кончаков-Багратион подал в суд на РПЦ из-за того, что его имя употребляется в религиозных текстах как имя дьявола. В этой связи мужчина настаивал на выплате ему компенсации морального вреда в размере 666 рублей. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал этот иск злоупотреблением правом на судебное разбирательство.