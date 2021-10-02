Аналитики назвали самые прибыльные мобильные приложения

Соцсеть TikTok лидирует в рейтинге самых прибыльных мобильных приложений. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства SensorTower.

Второе место заняло японское приложение Piccorama. Следом идут YouTube, Google One, Disney+ и Tinder.

В общей сложности с июля по сентябрь текущего года пользователи потратили в магазинах приложений $33,6 млрд. Данный показатель на 15,1% больше, чем за указанный период прошлого года.

В августе TikTok обогнал Facebook по итогам прошлого года, став самым скачиваемым приложением среди социальных сетей. С 2018 года TikTok впервые сместил Facebook с лидирующих позиций в рейтинге.