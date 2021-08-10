TikTok впервые стал самым скачиваемым приложением среди соцсетей

Соцсеть TikTok обогнала Facebook по итогам прошлого года, став самым скачиваем приложением среди социальных сетей. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщила газета Nikkei со ссылкой на собственное исследование.

Издание начало публиковать обзоры скачиваний соцсетей по всему миру в 2018 году, передает НСН. С тех пор TikTok впервые сместил Facebook с лидирующих позиций в рейтинге. Итоги подведены на основе данных, полученных от американского аналитического агентства App Annie.

«Общее время просмотров в TikTok в США и Великобритании больше, чем у YouTube, и короткие видеоролики будут и дальше привлекать внимание», — цитирует издание слова менеджера по маркетингу компании App Annie Чузен Кина.

По его словам, большую популярность приобретают такие категории, как музыка и юмор. Также интерес пользователей вызывают голосовые соцсети, пишет «Москва 24».

Ранее, 27 июля, сообщалось, что в TikTok обновился функционал для прямых эфиров, в которые добавили сразу семь новых опций. Так, например, стримы будут появляться в ленте рекомендаций наряду с короткими роликами. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, которая была основана в 2012 году.