Власти Оренбуржья выплатят 1 млн рублей за информацию об убийце студенток в Гае

Власти Оренбургской области объявили вознаграждение в 1 млн рублей за информацию об убийце трех студенток в Гае. Об этом в субботу, 2 октября, заявили в пресс-службе правительства региона.

«1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного», — говорится в сообщении.

Как отметил глава региона Денис Паслер, люди должны объединиться и помочь следствию.

«Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь. Безопасность наших жителей — это главное», — заявил он.

Тела двух убитых девушек обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай. Во дворе дома было обнаружено тело третьей девушки с аналогичными травмами. На телах студенток обнаружили колото-резаные раны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Телеканал РЕН ТВ опубликовал имена погибших.

Сначала правоохранители заподозрили в совершении преступления 18-летнего молодого человека, который был близко знаком с одной из погибших. Позже стало известно, что у юноши есть алиби: в момент совершения убийства он находился в Уфе. Молодой человек самостоятельно связался со следователями после того, как узнал о случившемся. Его допросили для того, чтобы помочь в расследовании убийств.

Следователи допросили более чем 100 свидетелей и назначили 14 экспертиз по делу об убийстве.

Убитые — студентки медицинского колледжа, они проживали вместе, были подругами детства. Девушкам 17, 18 и 19 лет. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что девушки были уроженками Башкирии. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших