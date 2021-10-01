По делу об убийстве студенток под Оренбургом допросили более 100 свидетелей

Следователи допросили более чем 100 свидетелей, а также назначили 14 экспертиз по делу об убийстве трех студенток в городе Гай (Оренбургская область). Об этом 1 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«По уголовному делу к настоящему времени допрошено более 100 свидетелей, в числе которых лица из круга общения потерпевших, преподаватели, сокурсники, соседи и собственники квартиры, в которой было совершено преступление. Кроме того, произведены многочисленные осмотры мест происшествия», — сказано в сообщении.

Как проинформировали в СК, в районе совершения преступления правоохранителями были изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, содержание которых сейчас анализируют эксперты. Также были изъяты технические устройства, находившиеся в пользовании погибших девушек. Их осмотр проводится «с применением комплексов по установлению и извлечению информации».

«По изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств», — указали в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе, в настоящее время в рамках выдвинутых криминалистических версий проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению расследуемого преступления лиц.

Тела двух убитых девушек обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай. Во дворе дома было обнаружено тело третьей девушки с аналогичными травмами. На телах студенток обнаружили колото-резаные раны в области грудной клетки и живота.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Телеканал РЕН ТВ опубликовал имена погибших девушек.

Убитые — студентки медицинского колледжа, они проживали вместе, были подругами детства. Девушкам 17, 18 и 19 лет. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что девушки были уроженками Башкирии. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших.