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Лукашенко обещал в случае агрессии сделать «единую военную базу Белоруссии и РФ»

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В случае агрессии Белоруссия превратится в «единую военную базу Белоруссии и России». Об этом в интервью CNN 1 октября заявил президент республики Александр Лукашенко.

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«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу, для того чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы (США. — Ред.) на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать», — цитирует его «СБ.Беларусь сегодня».

Вместе с тем глава государства отметил, что суверенитет и независимость страны «не покупается и не продается», пишет «Газета.ру».

Кроме того, Лукашенко отметил, что не собирается мстить Евросоюзу (ЕС) за санкции. По его словам, страна не нуждается в ЕС и США, поскольку готова продавать свое производство России, Китаю, Ирану, Турции, Индии и Пакистану.

Ранее, 30 сентября, белорусский лидер заявил, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав России является выдумкой Запада. Комментируя предположение о том, что Белоруссия в рамках сотрудничества с РФ станет форпостом на западном направлении, он отметил, что республика уже является форпостом Союзного государства.

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что интеграция РФ и Белоруссии в политическим смысле возможна, но не сейчас. Взаимным объектом интересов России и Белоруссии является воплощение 28 союзных программ, согласованных по итогам встречи президентов стран, заявил Песков.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.

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