Склад с мебелью загорелся в Подмосковье

В подмосковном поселке имени Воровского вспыхнул пожар на складе с мебелью и стройматериалами, сообщает 2 октября «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что возгорание произошло на улице Мира в двухэтажном железобетонном здании площадью около 24 тыс. кв. м.

При этом из-за плотного дыма очаг и точную площадь пожара спасатели пока не могут определить.

Как уточняет РЕН ТВ, никто в результате происшествия не пострадал.

1 октября пожар охватил складское помещение со стройматериалами в Новой Москве. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 3 тыс. кв. м. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. Столичная прокуратура по факту пожара начала проверку.