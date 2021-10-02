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В Совете Федерации ответили на угрозы газовой войны от дипломата Чехии

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал угрозы чешского дипломата Вацлава Бартушки о том, что Европе следует объявить России газовую войну. Его цитирует РБК 1 октября.

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«Представитель Чехии совершает ошибку: он пытается говорить от имени всей Европы, но я не думаю, что вся Европа думает так, как представитель этой страны, которая недавно была дружественной нам и потом резко поменяла курс», — сказал сенатор.

Джабаров отметил, что Бартушку «никто не будет слушать даже в своей стране, не то что в странах Европы», если в Чехии наступит энергетический кризис. Сейчас полностью перейти на зеленую энергетику не представляется возможным, сказал сенатор и добавил, что она не будет покрывать потребности в газе.

«Непонятно, на какую зеленую энергетику он рассчитывает. Зеленая энергетика — это вопрос будущего, и весьма туманного», — подытожил Джабаров.

Ранее специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заверил, что причина кризиса из-за цен на газ в Европе кроется в неготовности государств-поставщиков к тому, что ЕС намерен перейти на зеленую энергетику. Дипломат заявил, что перед Россией необходимо продемонстрировать превосходство Европы.

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — сказал Бартушка.

30 сентября цена газа на хабах в Европе достигла $1100 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Стоимость газа с поставками в ноябре на газотранспортном хабе TTF в Нидерландах достигла $1101,6 за 1 тыс. куб. м.

С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза, достигая в том числе $1000 за 1 тыс. куб. м, установив тем самым исторический рекорд. Одними из основных причин стали низкий запас в европейских подземных газохранилищах (ПХГ), а также острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ).

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