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Эксперт рассказал о преимуществах рублевых вкладов

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Некоторые россияне склонны вкладывать деньги в доллары и евро, пользуясь тем, что курс рубля растет — этого делать не стоит. Такое мнение 2 октября выразил директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов.

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Как рассказал эксперт, сейчас хранить накопления и делать инвестиции в рублях выгоднее, чем в иностранной валюте: иностранная валюта не имеет серьезного доходного мотива. В то время как российский рынок акций растет на фоне подорожания нефти и укрепления национальной валюты.

«Сама по себе иностранная валюта, как показывает российский опыт, не имеет серьезного доходного мотива. <...> Если вы думаете о том, как лучше сохранить средства, то вы должны учесть, что обычно рублевые депозитные вклады имеют более высокие проценты (чем вклады в валюте. — Ред.)», — отметил Шибанов в беседе с радио Sputnik.

По его словам, вкладывать средства в иностранную валюту имеет смысл только в двух случаях: если человек предчувствует резкий рост той или иной валюты, или если расходы несет именно в ней.

Ранее, 1 октября, стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов рассказал, что единственной из ключевых мировых валют, укрепившейся по отношению к американскому доллару в сентябре, стал российский рубль. Как добавил Попов, рубль установил историческое достижение.

14 сентября стало известно, что российский рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах. Это следует из данных глобальной системы межбанковских переводов SWIFT.

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