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Рубль стал единственной укрепившейся к доллару в сентябре валютой

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Единственной из ключевых мировых валют, укрепившейся по отношению к американскому доллару в сентябре, стал российский рубль. Об этом 1 октября рассказал стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

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По словам эксперта, многие другие валюты подешевели более чем на 5%. Как добавил Попов, рубль установил историческое достижение.

«Валюты развитых рынков подешевели к нему на 1–2%, а отдельные валюты развивающихся рынков — на 5% (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат) и даже 7% (турецкая лира)», — цитирует финансиста «РИА Новости».

Укрепление рубля он связал с политикой Центробанка, который повысил ключевую ставку. Имел роль и приток средств иностранцев в облигации федерального займа, который составил 110 млрд рублей.

По прогнозу Попова, рубль не потеряет в весе и в октябре. Причиной станет возможное повышение Центробанком ключевой ставки еще на 50 базовых пунктов. Также в этом месяце экспортеры должны будут выплатить налоги и дивиденды на сумму примерно $24 млрд.

Доллару США предстоят трудные времена, поскольку в ближайшее время готовится публикация статистики по рынку труда США, заключил Попов.

Экономисты, опрошенные «Известиями» ранее в этот день, спрогнозировали курс доллара США в районе 69–73 рублей в октябре и до 76 рублей — к началу зимы. Курс европейской валюты может повыситься до 86 рублей, но к концу месяца, вероятно, вырастет до 92–94 рублей.

29 сентября аналитик ФК «Финам» Анна Зайцева поделилась мнением, что политические и экономические факторы могут недолговременно повлиять на курс российского рубля осенью. Повлиять на курс валюты может санкционная политика США, а положительное действие на курс рубля могут оказать действия ЦБ РФ.

Как полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин, прогноз на конец 2021 года для курса рубля к доллару и евро составляет 68–73 рубля за доллар США и 78,5–92,7 рубля за евро.

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