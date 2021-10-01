Экономисты спрогнозировали курсы доллара и евро в октябре

Экономисты, опрошенные «Известиями» в пятницу, 1 октября, спрогнозировали курс доллара в районе 69–73 рублей в октябре и до 76 рублей — к началу зимы. Курс евро может повыситься до 86 рублей, но к концу месяца, вероятно, вырастет до 92–94 рубля.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич рассказал, что курс рубля к основным валютам определяется балансом ряда факторов: динамики сальдо счета текущих операций, платежей по внешнему долгу, монетарной политики российского и мировых Центробанков, общей ситуации на мировом рынке и геополитическими факторами. Сейчас, по его словам, баланс факторов смещен в пользу рубля: нефть и газ, как и металлы, стоят дорого и факторов для их разворота нет, что усилит сальдо платежного баланса. Чистые выплаты по внешнему долгу РФ составят $1,4 млрд, что окажет незначительное влияние на курс.

Манкевич напомнил, что Банк России в течение года несколько раз повышал базовую ставку и, вероятно, сделает это и 22 октября. 10 сентября ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6,75%.

Рост ставки, по словам эксперта, приведет к росту операций carry-trade — стратегии получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок — и притоку спекулятивного капитала в рубль, что приведет к его локальному укреплению.

Кроме того, «сдержанная реакция коллективного Запада» на результаты сентябрьских выборов в России означает, что дополнительных факторов геополитической напряженности тоже пока не прослеживается.

«На основании всего этого, вероятно, в октябре курс доллара составит 69–73 рубля. Дальнейшее усиление маловероятно за счет действия бюджетного правила», — подчеркнул Манкевич.

Эдуард Бугров, управляющий партнер инвестиционной компании «Джи Эл ЭС Инвест» (GLS INVEST) отметил, что начавшие восстановление после локдаунов мировые экономики с осени немного замедлились — и в США, и в еврозоне, и на азиатских рынках —, отчасти из-за угрозы четвертой волны коронавируса. Если замедление продолжится, это отрицательно скажется в первую очередь на торговле сырьем, а это основа экспорта для России.

Кроме того, ситуация с Evergrande охладила интерес инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и к российскому, рассказал Бугров. В течение месяца этот крупнейший китайский застройщик, закредитованный на $305 млрд, должен выплатить купонный доход инвесторам или признать себя банкротом.

Эксперт напомнил, что Вашингтон вновь ужесточил санкции против Москвы и запретил американцам любые операции с российским суверенным долгом на вторичных рынках. Несмотря на то что число нерезидентов на рынке ОФЗ РФ достигло 20%, по его словам, этого «явно недостаточно».

«Если негативный сценарий будет реализован, то стоимость доллара к концу октября может приблизиться к отметке 78 рублей, а евро — 92–94 рубля», — считает управляющий партнер инвесткомпании, добавив, что такой сценарий «кажется маловероятным».

Сергей Коныгин, старший экономист инвестиционного банка «Синара» (ПАО «СКБ-банк») заявил об ожидании ослабления курса доллара к уровню 72 рублей в октябре.

«Мы ожидаем сезонное увеличение экспорта и спроса на минеральную продукцию, что увеличит объем налоговых платежей со стороны экспортеров», — сказал он.

В свою очередь, доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин сообщил, что впереди у нас IV квартал 2021 года, который «исторически не в пользу рубля». Кроме того, в последнее время «пошли разговоры о новых санкциях против России».

«Последние месяцы через призму индекса доллара мы наблюдаем повышенный спрос на американскую валюту. Индекс доллара (DXY) на днях превысил отметку 94, и это еще не потолок. На этом фоне, как только цены не нефть «притормозят», мы увидим значительное ослабление рубля к доллару», — сказал Маришин.

Снижение курса рубля в ближайшей перспективе будет оправданно скорее именно ростом спроса на валюту, нежели слабостью рубля или политикой Центробанка, отметил он. Многие связывают такую ситуацию с финальной стадией экономического роста. Именно в такие периоды растет фондовый рынок США и курс доллара.

«Я считаю, что уже к началу зимы мы увидим курс выше 76 рублей за доллар. Объективно, кроме растущих цен на сырье, нет причин для укрепления рубля. Тем более, как известно, для сырьевой экспортно-ориентированной страны крепкая национальная валюта невыгодна», — заключил специалист.

26 сентября стало известно о возможном введении санкций со стороны Вашингтона против 35 российских официальных лиц и бизнесменов, которые, по мнению американской стороны, могут быть причастны к нарушению прав человека.

В Кремле заявили, что в Соединенных Штатах продолжает действовать «мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии». Там подчеркнули, что в случае введения ограничений ответ на этот шаг будет мудрым.