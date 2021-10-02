Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублев 1 октября обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в 1/2 финала турнира в Сан-Диего (США), сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч продолжался 1 час 52 минуты и завершился в двух сетах со счетом 6:1, 7:5 в пользу россиянина.

За время игры Рублев четырежды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов.

В свою очередь Шварцман сделал один эйс, трижды ошибся на второй подаче и только один раз взял подачу соперника из восьми шансов.

За выход в финал турнира Рублев 2 октября поборется с британцем Кэмероном Норри.

26 сентября российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев одержали победу на Кубке Лейвера в составе сборной Европы.