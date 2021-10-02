Казань вернула: «Ак Барс» победил ЦСКА в Москве

Встреча ЦСКА и казанского «Ак Барса» вне конкуренции считалась одной из главных афиш как в первый день октября, так и во всем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В ней клуб из столицы Татарстана одержал победу со счетом 2:1, обе шайбы в составе гостей забросил Дмитрий Кагарлицкий. Таким образом «Ак Барс» взял реванш за домашнее поражение от ЦСКА 8 сентября в овертайме со счетом 1:2.

Обе команды крайне неровно начали сезон: к пятничной игре они набрали по 16 очков в 12 матчах и находились на четвертых местах в своих конференциях. Трудности ЦСКА были ожидаемы, так как в июле перед самым началом предсезонных сборов их главным тренером стал Сергей Федоров, легендарный хоккеист, но без самостоятельного опыта в этой должности. В его пользу говорило то, что он с 2012 года работал на менеджерских должностях в ЦСКА и знал команду изнутри.

При нем армейцы начали сезон с разгрома от действующего обладателя Кубка Гагарина омского «Авангарда» (0:4). Затем набирали очки в матчах с клубами из низа таблицы, иногда даже против них имея трудности, как это было дома с рижским «Динамо» (3:2). Из побед над сильными соперниками можно выделить разве что упомянутый выездной успех в Казани и домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (3:1).

Но в тот момент, в начале сентября, и «Ак Барс», и «Локомотив» находились не в лучшем состоянии, проигрывая большинство матчей. А ЦСКА отметился оглушительным домашним поражением от нурсултанского «Барыса» (3:6). И на данный момент последняя победа в основное время была заработана красно-синими 16 сентября в столичном дерби над «Спартаком» (5:3). Последующие пять матчей либо выигрывались в овертайме, либо проигрывались, как в случае с неудачным выездом в Челябинск к «Трактору» (1:2) или разгромом в Магнитогорске от «Металлурга» (0:4). Даже в среду ЦСКА с трудом обыграл дома потерявшую из-за травм большую часть основных игроков «Сибирь», одолев ее лишь в овертайме (1:0).

У «Ак Барса» не было тренерских перестановок в межсезонье, но начало регулярки тоже не задалось. Он проиграл четыре из шести стартовых матчей. Особенно болезненным был проигрыш дома одному из аутсайдеров турнира — китайскому «Куньлуну»: подопечные Дмитрия Квартальнова вели 3:0, но уступили 3:4. Также жестоким получился выездной разгром в Минске от «Динамо» (2:5). Появились даже слухи, что Квартальнова могут заменить на его бывшего помощника по «Сибири» и ЦСКА Игоря Никитина, с 2017 года успешного руководившего армейцами, но в июле замененного на Федорова. Тем более в конце августа из ЦСКА ушли и его два ближайших ассистента — старший тренер Дмитрий Юшкевич и тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков.

В итоге все трое в конце сентября трудоустроились в «Локомотиве», а у «Ак Барса» дела стали налаживаться. Во второй половине сентября команда выдала пятиматчевую победную серию. Правда, в нее вошли довольно вымученные успехи с аутсайдерами вроде «Сочи» (2:1 по итогам серии буллитов в гостях и 1:0 в основное время дома) и владивостокского «Адмирала» (2:1 Б).

В довершение ко всему в среду в выездном матче с хельсинкским «Йокеритом» «Ак Барс» лишился шестерых хоккеистов. Это было связано с запретом финских властей, утверждавших, что игроки не соответствовали санитарному регламенту. Будучи обескровленным, казанский коллектив заработал одно очко, проиграв лишь в овертайме (3:4). При этом он сравнял счет в основное время, горя 1:3 после двух периодов.

В игре с ЦСКА хватало борьбы, но не доставало моментов. На глазах у наблюдавшего матч с трибун легенды «Ак Барса», ныне президента КХЛ Алексея Морозова, оба коллектива грешили удалениями. Уже на первой минуте малый штраф пошел отбывать Артем Лукоянов. А ЦСКА отметился двумя удалениями за нарушение численного состава.

Неудивительно, что именно игра в большинстве решила исход матча. Два периода вязкого хоккея привели к тому, что, когда перед вторым перерывом у хозяев случилось второе удаление, Дмитрий Кагарлицкий неожиданным броском с острого угла пробил Адама Рейдеборна.

В третьем периоде команды вновь постоянно удалялись, армейцы постарались устроить навал, но «Ак Барс» отбился, а за две с небольшим минуты до окончания основного времени вновь реализовал большинство. И снова забил Кагарлицкий. На последней минуте после серии отскоков Антон Слепышев сократил разрыв в счете, но на большее армейцев не хватило.

— Мы обидно проиграли дома ЦСКА в сентябре, — напомнил «Известиям» Дмитрий Кагарлицкий. — Проанализировали ту игру, пересмотрели ее вчера, исправили кое-какие моменты. За прошедший месяц вообще много что подкорректировали. И победили в прошедшей игре. Думаю, мы еще будем прибавлять. Есть над чем работать. Не так много забиваем — нужно этот момент подтягивать. Время есть, будем работать.

ЦСКА остается четвертым в таблице Западной конференции, отставая от лидирующего московского «Динамо» на четыре очка, сыграв при этом на два матча больше. «Ак Барс» на том же расстоянии от лидирующего на Востоке «Металлурга», при этом у «Магнитки» игра в запасе.