Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Анджелина Джоли появилась в рекламном ролике компании из Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская актриса Анджелина Джоли появилась в рекламном ролике тюменского агенства недвижимости «Этажи». Об этом сообщил глава компании Ильдар Хусаинов.

«Берегись» возобновили: ретроспектива против героев Marvel
Что смотреть в кино в эти выходные

«Анджелина Джоли теперь знает про «Этажи»! Сегодня замечательный, исторический день для «Этажей»! Стартует большая рекламная кампания на всю Россию вместе с Marvel. Мы выиграли большую конкуренцию за право коллаборации с ними на продвижение нового фильма «Вечные». Сегодня мы презентуем ролик и все материалы и уже с 1 октября имеем полное право использовать их героев!» — написал он на своей странице в Facebook.

Хусаинов отметил, что съемки пришлось согласовывать лично с Анджелиной Джоли, потому что у нее отдельный контракт.

Хусаинов опубликовал фильм о том, как велись переговоры и проходила подготовка к съемкам. В самом конце ролика представлены кадры с Джоли.

«Я думаю, мы сможем поднять узнаваемость компании, бюджеты выделены серьезные будет и ТВ-реклама и щитовая, и в интернете, суммарные бюджеты впечатляют! Мы выиграли, я считаю, честную конкуренцию у многих компаний, представили лучшие охваты! А самое главное — всё получилось очень душевно!» — отметил директор компании.

19 августа американская компания Marvel представила финальный трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли. Картина расскажет о расе суперлюдей, тайно живущих на Земле и защищающих человечество от гуманоидов девиантов.

В новом трейлере создатели объяснили, почему герои не выступили раньше вместе с «Мстителями» против Таноса, по щелчку которого исчезла половина населения всего мира.

Роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден и др. Режиссером проекта выступила лауреат «Окара» Хлоя Чжао.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021