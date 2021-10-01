Анджелина Джоли появилась в рекламном ролике компании из Тюмени

Американская актриса Анджелина Джоли появилась в рекламном ролике тюменского агенства недвижимости «Этажи». Об этом сообщил глава компании Ильдар Хусаинов.

«Анджелина Джоли теперь знает про «Этажи»! Сегодня замечательный, исторический день для «Этажей»! Стартует большая рекламная кампания на всю Россию вместе с Marvel. Мы выиграли большую конкуренцию за право коллаборации с ними на продвижение нового фильма «Вечные». Сегодня мы презентуем ролик и все материалы и уже с 1 октября имеем полное право использовать их героев!» — написал он на своей странице в Facebook.

Хусаинов отметил, что съемки пришлось согласовывать лично с Анджелиной Джоли, потому что у нее отдельный контракт.

Хусаинов опубликовал фильм о том, как велись переговоры и проходила подготовка к съемкам. В самом конце ролика представлены кадры с Джоли.

«Я думаю, мы сможем поднять узнаваемость компании, бюджеты выделены серьезные будет и ТВ-реклама и щитовая, и в интернете, суммарные бюджеты впечатляют! Мы выиграли, я считаю, честную конкуренцию у многих компаний, представили лучшие охваты! А самое главное — всё получилось очень душевно!» — отметил директор компании.

19 августа американская компания Marvel представила финальный трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли. Картина расскажет о расе суперлюдей, тайно живущих на Земле и защищающих человечество от гуманоидов девиантов.

В новом трейлере создатели объяснили, почему герои не выступили раньше вместе с «Мстителями» против Таноса, по щелчку которого исчезла половина населения всего мира.

Роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден и др. Режиссером проекта выступила лауреат «Окара» Хлоя Чжао.