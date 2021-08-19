Marvel представила финальный трейлер блокбастера «Вечные» с Джоли

Американская компания Marvel представила финальный трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли. Ролик опубликован 19 августа на YouTube-канале студии.

Картина расскажет о расе суперлюдей, тайно живущих на Земле и защищающих человечество от гуманоидов девиантов.

В новом трейлере создатели объяснили, почему герои не выступили раньше вместе с «Мстителями» против Таноса, по щелчку которого исчезла половина населения всего мира. Как отмечает REGNUM, по сюжету, суперлюдям запрещено вмешиваться в человеческие конфликты, но после появления нового опасного врага им приходится выйти из тени.

Как пишет «Ридус», действия мстителей привели к еще большей катастрофе: они открыли портал, через который в человеческий мир смогли пробраться монстры-девианты.

Роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден и др. Режиссером проекта выступила лауреат «Окара» Хлоя Чжао.

В российский прокат картина выйдет 4 ноября, пишет «Газета.ру».

29 июля студия Marvel представила первый дебютный официальный кадр из сериала «Соколиный Глаз», премьера которого, как ожидается, состоится 24 ноября. Сериал посвящен одному из супергероев вселенной Marvel — Клинту Бартону по прозвищу Соколиный Глаз, роль которого играет Джереми Реннер. С какими испытаниями по сюжету придется столкнуться главному герою, пока не разглашается.