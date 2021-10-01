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Минюст признал иноагентом издание «Журналист — иностранный агент»

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Минюст России признал иноагентом издание «Журналист — иностранный агент». Как отметили в ведомстве 1 октября, решение было принято после обращения самого издания.

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«В соответствии с распоряжением Минюста России от 1 октября в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Журналист — иностранный агент», — сообщили в министерстве, отметив, что в перечень также были включены отдельные журналисты.

Ранее, 29 сентября, Минюст РФ включил проект «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов. Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главред издания Сергей Смирнов также были включены в список иноагентов.

Кроме того, реестр некоммерческих организаций-иноагентов дополнили автономная некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановская областная общественная организация «Центр гендерных исследований». В список иноагентов также внесли имена 22 человек.

Ранее, 27 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Вместе с тем Песков отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

30 апреля Путин утвердил закон, предусматривающий введение штрафов за незаконное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

В конце декабря прошлого года президент подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приобретают такой статус.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

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