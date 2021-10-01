В Германии появились парковочные места для людей нетрадиционной ориентации

В немецком городе Ханау, который находится в 24 км к востоку от Франкфурта, появилась подземная автостоянка, где есть три парковочных места для представителей ЛГБТ-сообществ. Об этом 1 октября сообщает Limburger Zeitung.

Эта парковка для водителей-геев, бисексуалов, трансгендеров и мигрантов Hanauer Parkhaus GmbH (HPG) расположена в подземном гараже в центре Ханауэра.

Пока неизвестно, как власти планируют контролировать, действительно ли водители, оставляющие в специально отведенных местах свои машины, являются частью ЛГБТ или мигрантами. Автомобили будет фиксировать камера, установленная на парковке.

19 сентября сообщалось, что посол Швеции Тобиас Тиберг, посол Нидерландов Йеннес де Мол и посол Великобритании Мелинда Симмонс приняли участие в ЛГБТ-марше в Киеве.

По словам Симмонс, сообщество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией на Украине очень маленькое и потому нуждается в поддержке, а присутствие иностранных послов на параде «необходимо украинцам».

В конце августа «Марш равенства», организованный ЛГБТ-сообществом, прошел в Одессе. Акция собрала около 150 участников. Тогда в ходе столкновений и беспорядков пострадали 29 полицейских.