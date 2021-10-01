В таджикской диаспоре заявили о стыде за сделавшего скандальное фото блогера

Таджикам стыдно за блогера Руслана Бобиева, вместе со своей девушкой устроившего откровенную съемку на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Об этом 1 октября заявил глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

«Даже нам, таджикам, стыдно, что он называл себя таджиком, таджикским блогером [...] Абсолютно ничего приемлемого в его поступке нет»,— сказал он «Газете.ру».

Давлатов также отметил, что блогер зря просил попросил депортировать его из России. По его словам, в Таджикистане ему будет только хуже.

«Плюнут ему в лицо, если пустят домой»,— резюмировал Давлатов.

Бобиева задержали 30 сентября. В социальных сетях он выложил фотографию, на которой вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт. Также была задержана подруга блогера Анастасия Чистова. Ее приговорили в 10 суткам ареста и признали виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

В тот же день Бобиев извинился за провокационное фото и пообещал больше не снимать подобный контент. Он также попросил депортировать его в Таджикистан.

1 октября стало известно, что блогера приговорили к 10 суткам ареста и штрафу в размере 5 тыс. рублей. Сообщается, что после он будет выдворен из России на родину.