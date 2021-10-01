Директор Шаляпина объяснила причину отсутствия возможности у певца проститься с женой

Российский певец Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей супругой Татьяной-Клаудией Дэвис из-за коронавирусных ограничений. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала его директор Анна Бычкова.

По ее словам, даже если артисту удастся попасть в США, его не допустят к телу жены.

«Он не может (приехать. — Ред.). Понятно, что это далеко. Во-вторых, человек умер от ковида — ему не дадут даже подойти (к телу. — Ред.). В Москве по крайней мере не разрешают даже близко подходить. Он переживает — как и любой человек переживает смерть близкого человека», — рассказала Бычкова в беседе с телеканалом «Звезда».

В этот день мать артиста Елена Колесникова сообщила, что Шаляпин не будет претендовать на наследство своей супруги, которая скончалась от последствий COVID-19. Она добавила, что сын до сих пор находится в шоке от новости и чувствует себя плохо, передает НСН. Певец, по словам женщины, постоянно поддерживал связь с родителями Дэвис, когда она попала в больницу.

По словам друга шоумена, актера Георгия Кирьянова, Шаляпин тяжело переживает утрату своей супруги. Он пристыдил тех, кто говорил, что заболевание жены Шаляпина — это пиар-ход. По его мнению, эти люди должны извиниться перед артистом, сообщает телеканал «360».

Как ранее в этот день рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, Шаляпин может претендовать на наследство умершей супруги, только если их брак соответствует законодательству Канады — гражданкой этой страны была Дэвис.

О смерти жены Шаляпин сообщил 30 сентября. Он рассказал, что супруга заболела COVID-19, но первое время лечилась дома в США. Женщине становилось хуже, и 9 августа в больнице у нее диагностировали обширное поражение легких. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, из которой она уже не вышла, сообщается на сайте kp.ru.