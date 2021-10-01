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Диетолог предупредила о последствиях полного отказа от мяса

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Врач-диетолог Людмила Денисенко предупредила о последствиях для организма при полном исключении мяса из рациона.

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В беседе с «Москвой 24» в пятницу, 1 октября, специалист указала на то, что в отдаленной перспективе от шести и более месяцев при отказе человека от мяса возможен дефицит ферритина (белка-«запасника» железа) в организме, что приводит сначала к латентной, а затем и к явной железодефицитной анемии.

Она отметила, что если исключить из рациона только мясо, но оставить рыбу, яйца и кисломолочные продукты, то на короткой дистанции для организма практически ничего не изменится.

Если же отказаться от всего животного белка, предостерегла диетолог, то человек рискует ощутить дефицит витамина B12, а также общего белка крови, пишет RT.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что в случае полного отказа от мяса, включая птицу, человек обрекает себя на преждевременное старение.

«После 40 лет красное мясо можно убрать из рациона, но оставьте птицу, рыбу, продукты моря. Это тоже белки, которые будут прекрасно усваиваться и пополнять необходимые организму ресурсы», — разъяснила Королева.

В августе диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала о безопасном потреблении красного мяса. По ее словам, норма потребления красного мяса в неделю, при условии отсутствия противопоказаний к продукту, составляет 400–500 г, что абсолютно безопасно для человеческого организма.

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