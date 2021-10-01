Цивилев попросил Путина поддержать строительство аэропорта в Шерегеше

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, 1 октября, попросил главу государства поддержать строительство аэропорта в поселке Шерегеш, где расположен горнолыжный курорт.

Цивилев указал на неудобство действующей схемы подъезда в Шерегеш через Новокузнецк, который расположен в 180 км от горнолыжного курорта. По его словам, уже есть инвестор, который готов построить терминал в 7 км от Шерегеша.

Губернатор заверил, что регион, в свою очередь, «готов подвести дороги и все коммуникации».

«Но нужна взлетно-посадочная полоса. Если вы нас поддержите, то тогда мы точно будем претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира», — сказал Цивилев.

По его словам, стоимость строительства взлетно-посадочной полосы в городе Таштагол около Шерегеша оценивается в 2,8 млрд рублей.

«Сейчас заказали проект, пошли на риск, инвестор, который готов построить терминал, проектирует сейчас эту полосу, в рамках проекта будет всё уточнено. Мы в ближайшее время получим уже окончательные параметры по этой полосе под разные типы самолетов», — отметил губернатор.

В апреле 2018 года администрация региона уже заявляла о планах строительства аэропорта в Шерегеше. Однако спустя год Цивилев заявил, что «Новапорт», который и должен был строить новый объект, пришел к выводу, что аэропорт не окупаем, добавляет портал ngs42.ru.

В ноябре 2018 года Шерегеш признали курортом, который чаще всего выбирают любители активного зимнего отдыха. Кроме Шерегеша в пятерку лучших вошли Солнечная долина в Челябинской области, гора Белая в Нижнем Тагиле, Абзаково в Башкирии и Усть-Корал в Тынде.