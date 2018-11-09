Шерегеш признали лучшим горнолыжным курортом России

Шерегеш в Таштагольском районе Кемеровской области признали курортом, который чаще всего выбирают любители активного зимнего отдыха. Исследование провело аналитическое агентство «ТурСтат».

Специалисты анализировали популярность курортов России у туристов в ноябре 2018 года. Кроме Шерегеша в пятерку лучших вошли Солнечная долина в Челябинской области, гора Белая в Нижнем Тагиле, Абзаково в Башкирии и Усть-Корал в Тынде.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, сезон в Шерегеше откроется 17 ноября. Для жителей Красноярска он является самым близким горнолыжным комплексом из этого рейтинга.

Ранее эксперты составили рейтинг самых мистических мест России. На первом месте – мыс Фиолент под Севастополем. Далее идут горный монастырь Качи-Кальон под Бахчисараем и остров Ольхон на Байкале.