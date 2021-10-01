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В Париже 5 октября откроется выставка работ Ильи Репина

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В парижском Музее Пети Пале 5 октября открывается первая во Франции выставка Ильи Репина «Живописать русскую душу» («Peindre l’âme russe»). В экспозиции будут представлены около 100 его работ из Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, других отечественных и западных музеев и частных собраний. Об этом в пятницу, 1 октября, «Известиям» рассказал директор Пети Пале и куратор экспозиции Кристоф Лерибо.

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По его словам, Репин — величайший русский художник XIX века.

«Эта выставка стала возможной благодаря щедрой поддержке нашего проекта ведущими российскими институциями, которые предоставили нам репинские шедевры во главе с «Бурлаками на Волге», и они сделали всё для того, чтобы удалась эта уникальная выставка стала событием», — рассказал Лерибо.

Директор музея также объяснил, что нынешняя экспозиция знаменательна и тем, что она не только знакомит с творчеством Репина, но и рассказывает «об истории России, ее войнах и революциях, ее царях и правителях, о русской культуре и науке, знаменитых писателях, композиторах и ученых, портреты которых написал живописец».

С 22 сентября по 22 февраля в Париже проходит выставка коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых. Она состоит из шедевров европейского искусства, большая часть которых всё время находились в России.

В экспозицию попали работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. Кроме того, событие объединит работы Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского — любимых русских художников из собраний братьев Морозовых.

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