Родственники заподозренных в убийстве студенток в Гае потребовали извинений

Родные заподозренных в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области братьев потребовали принести публичные извинения. Об этом 1 октября рассказала их родственница Разиля Сингизова.

По ее словам, ее родственнику Ильнару очень тяжело, так как была убита девушка, с которой он был счастлив. Но его заподозрили в этом преступлении.

«Хотелось бы получить публичное извинение за ложные, страшные обвинения в адрес Ильнара и его родного брата Анвара. Они тоже стали пострадавшей стороной в этой истории, сколько всего успели за эти часы услышать и увидеть — от совсем неизвестных людей на просторах интернета», — цитирует женщину «Газета.ру».

Разиля напомнила, что убитые студентки и братья Сингизовы родились и выросли в одном башкирском селе Туембетово. Женщина подчеркнула, страшно представить, что земляков заподозрили в совершении такого тяжкого преступления.

Ранее 1 октября стало известно, что следователи допросили более чем 100 свидетелей и назначили 14 экспертиз по делу об убийстве трех студенток в городе Гай.

Тела двух убитых девушек обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай. Во дворе дома было обнаружено тело третьей девушки с аналогичными травмами. На телах студенток обнаружили колото-резаные раны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Телеканал РЕН ТВ опубликовал имена погибших.

Сначала правоохранители заподозрили в совершении преступления 18-летнего молодого человека, который был близко знаком с одной из погибших. Позже стало известно, что у юноши есть алиби: в момент совершения убийства он находился в Уфе. Молодой человек самостоятельно связался со следователями после того, как узнал о случившемся. Его допросили для того, чтобы помочь в расследовании убийств.

Убитые — студентки медицинского колледжа, они проживали вместе, были подругами детства. Девушкам 17, 18 и 19 лет. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что девушки были уроженками Башкирии. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших.