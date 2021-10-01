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Психиатр назвал признаки зависимости ребенка от гаджетов

Психиатр Наркевич рассказала, когда ребенку можно давать гаджеты
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На сегодняшний день гаджеты — это такой же неотъемлемый атрибут коммуникаций, как живое общение, поэтому вопрос заключается не в том, давать детям гаджеты или нет, а в объемах «бедствия». Об этом в пятницу, 1 октября, «Известиям» рассказала врач-психиатр Клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне», кандидат медицинских наук Екатерина Наркевич.

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«Дети быстро привыкают «жить в экране», не зная чувства меры. Реальный мир замещается виртуальным. Если взрослый, зависающий в гаджетах, знает, от чего бежит, то ребенок даже не знает, чего лишается. Он получает «весь мир глазами гаджета». Для него это становится объективной безальтернативной реальностью. Другие варианты существования становятся энергозатартными, опасными или раздражающими», — объяснила она.

По словам психиатра, ребенок, общаясь, должен пройти на себе все хитрости человеческого общения — «когда-то понять, что у симпатии, доброты, радости есть обратные стороны», однако «общаться» с телефоном гораздо проще, поэтому ребенок выбирает более легкий путь.

Таким образом формируется зависимость. Ее можно смело констатировать, если при отказе от игры возникает тяжелое психоэмоциональное состояние, подчеркнула Наркевич.

Первым признаком зависимости является поисковое поведение, то есть действия направлены на возобновление контакта с гаджетом — оно проявляется в раздражительности, апатии, депрессии, агрессивности и интересе к психотропным веществам.

Кроме того, зависимость проявляется в изменении характера — лживости, манипулятивности, использовании любых средств, чтобы достичь желаемого («Я играл всего один час» — когда просидел за игрой целый день). Также зависимый ребенок безразличен ко всем остальным видам деятельности (учеба, спорт), потому что в них нет азарта и сильных эмоций и проявляет неукротимое желание играть, которое он сам не может объяснить.

«Что касается маленьких детей до 7–8 летнего возраста, длительное слежение за экраном нарушает работу центральной нервной системы, внося серьезные структурные изменения. Как мама, скажу языком популярным — я бы не давала гаджет ребенку до 7 лет совсем. То есть никогда», — объяснила Наркевич.

Ранее, в марте, сообщалось, что специалисты финского Института здравоохранения и социального обеспечения пришли к выводу о повышенном риске появления эмоциональных и поведенческих проблем у детей из-за использования гаджетов.

Исследование основывалось на данных, полученных от родителей 699 детей в течение пяти лет с рождения. Родители сообщали, сколько времени их ребенок проводил за электронными устройствами в будние и выходные дни, сколько часов он смотрел телевизор, играл в компьютерные игры, игровые консоли, а также в игры на мобильном телефоне, планшете или другом устройстве.

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