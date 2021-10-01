Эксперт рассказал о подготовке РФ к шестикратному падению спроса на нефть

Россия не может не брать во внимание стратегию декарбонизации в ЕС, развитие водородной энергетики, связанной с возобновляемой генерацией, и прогнозы международных организаций о снижении в будущем потребления нефти. Поэтому в стране ведется подготовка к тому, что, например, Европа все-таки значительно снизит потребление углеводородного сырья, рассказал 1 октября «Известиям» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Так он прокомментировал доклад Минфина РФ, в котором прогнозируется шестикратное снижение спроса на нефть в мире к 2050 году.

«Отчасти мы уже начали подготовку к этому. И, во-первых, строится восточный полигон, то есть расширяется Транссиб и БАМ с тем, чтобы увеличить в два раза возможности по поставкам угля», — уточнил эксперт.

На данный момент примерно 100 млн т российского угля идет на восток и, в первую очередь, в Китай. Еще 110 млн т направляется в ЕС.

«Ну вот если Европа откажется от угля к концу 2030-х годов, то нужно будет куда-то этот уголь девать. Вот мы уже подготовились. Мы будем его направлять в Азию, где отказа угля не планируется», — подчеркнул он.

Фролов, говоря о перспективе серьезного сокращения потребления нефти в ЕС, рассказал, что на фоне различных прогнозов российские нефтеперерабатывающие заводы и в целом нефтегазовые компании берут курс на рост нефтегазовой химической составляющей в своем бизнесе.

Предприятия в этой сфере перенастраиваются на создание не просто нефтепродуктов, а высоко маржинальной продукции, то есть ту, которой была проведена глубокая обработка.

«Нефтегазовое сырье будет необходимо, даже если вы полностью откажетесь от углеводородов как от топлива, потому что это сырье используется и в строительстве, это сырье используется и в производстве одежды, и в автомобилях, всего того, что нас окружает, и необходимо вливаться в это заранее», — сказал Фролов.

Таким образом, независимо от того, произойдёт отказ от углеводородов или нет, у России будет производство такой продукции, заключил эксперт, назвав это правильным.

Ранее, в пятницу, Министерство финансов РФ опубликовало доклад, в котором допустило многократное снижение мирового спроса на нефть, если западные страны заключат соглашения о декарбонизации. Так, спрос на нефть, по мнению специалистов, в 2050 году может упасть в четыре-шесть раз по сравнению с показателями 2019 года.

Вместе с этим в докладе приводятся прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым цены на черное золото могут снизиться к 2030 году до $35 за баррель, а к 2050-му — до $25.

В начале сентября заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что правительство страны может до конца текущего года согласовать и принять стратегию низкоуглеродного развития страны до 2030 года.

Он подчеркнул, что стратегия нацелена на создание устойчивых темпов роста выше среднемировых. По его словам, это нужно прежде всего для России и в рамках ее национальных интересов, чтобы экономика страны росла устойчиво, «выше среднемировых» темпов.

В начале декабря 2020 года в Евросоюзе заявили о готовности сотрудничать с Россией в сфере водородной энергетики. Эксперты рассказали «Известиям», что производство и транспортировка водородной энергии имеют все шансы стать одной из самых перспективных сфер сотрудничества на фоне курса на декарбонизацию, взятого ЕС, рядом других стран и отчасти самой Россией.