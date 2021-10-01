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Подруга Шаляпина рассказала о его состоянии после смерти жены

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Певец Прохор Шаляпин находится в шоковом состоянии и до конца не понимает, что происходит. Об этом заявила его подруга, певица Наталья Штурм, говоря о состоянии артиста после смерти его жены Татьяны-Клаудии Дэвис.

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По словам Штурм, она общается с Шаляпиным по телефону. Артист подавлен и очень растерян, говорит «на автомате». Певица выразила надежду, что через несколько дней он поймет происходящее.

«Судьба только-только ему улыбнулась и дала ему то, что он хотел, — женщину, ненамного старше него, умную, говорящую на английском языке, спокойную», — рассказала Штурм 1 октября в интервью Пятому каналу.

Как добавила исполнительница, жена артиста была очень позитивной, они вместе общались, шутили и смеялись.

«Приглашала в Канаду меня как друга. Сказала, что места всем хватит. Мы разговаривали втроем, он включил видеосвязь. Танечка сидела за столом, занималась документами. Прохор со мной очень долго разговаривал», — отметила Штурм. Этот разговор состоялся за день до болезни Дэвис.

Певица не считает правильным осуждать Шаляпина за то, что он уехал из США, когда Татьяна уже была в больнице. По ее словам, мужчина был один в доме в 50-градусную жару.

Дэвис было 42 года, она владела сетью юридических контор. Свадьба состоялась 31 июля.

О смерти супруги певец сообщил 30 сентября. По словам Шаляпина, женщина заболела COVID-19, лечилась дома. Из-за самолечения женщине становилось всё хуже, 9 августа ее доставили в госпиталь, в больнице ей диагностировали обширное поражение легких.

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