В Черкесске предотвращен теракт

В Карачаево-Черкесии предотвращен теракт, об этом 1 октября сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

«Федеральной службой безопасности в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов», — заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

Отмечается, что преступление готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ. Мужчина 2001 года рождения задержан. Он признался в планировании атак на сотрудников правоохранительных органов.

30 сентября ФСБ сообщила о предотвращении теракта во Владивостоке. Его готовил один из лидеров местных неонацистов. Силовики задержали лидера регионального неонацистского объединения «Правые Приморья» 2000 года рождения.

В тот же день стало известно, что террористы ИГ, готовившие атаки в Московском регионе, отправлены в колонию на сроки до 25 лет. Фигуранты уголовного дела осуждены за подготовку подрывов зданий полиции и образовательного учреждения в российской столице.

15 июля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Был задержан россиянин, планировавший подорвать СВУ в местах массового скопления людей.