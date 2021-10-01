Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

У школы в Находке задержан мужчина с похожим на оружие предметом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

От директора школы в городе Находке (Приморье) в местное ОМВД РФ поступило сообщение о том, что на территории образовательного учреждения находится неизвестный, имеющий при себе предмет, похожий на оружие, мужчину задержали. Об этом сообщает в пятницу, 1 октября, пресс-служба регионального МВД России.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Нервные и система: как усилить психологический контроль за владельцами оружия
В Госдуме настаивают на изменении процедуры выдачи соответствующей лицензии

«Полицейские задержали гражданина по месту жительства. Им оказался 18-летний местный житель, который пояснил, что на территорию школы заходил для того, чтобы потренироваться на турниках, а при себе имел страйкбольный автомат с пластиковыми пульками», — указано в заявлении.

В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Ранее, 29 сентября, мужчина несколько раз выстрелил в воздух в здании школы на северо-востоке Москвы, угрожая обидчикам своей дочери. Открывшего стрельбу задержали. Полицейские устанавливают мотивы подозреваемого, у него изъято три единицы огнестрельного оружия.

В данный момент с ним также работают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает РЕН ТВ, заступившийся за дочь мужчина работал в частном охранном предприятии (ЧОП). По предварительным данным, мужчина больше не работает в этой сфере.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021