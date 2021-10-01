У школы в Находке задержан мужчина с похожим на оружие предметом

От директора школы в городе Находке (Приморье) в местное ОМВД РФ поступило сообщение о том, что на территории образовательного учреждения находится неизвестный, имеющий при себе предмет, похожий на оружие, мужчину задержали. Об этом сообщает в пятницу, 1 октября, пресс-служба регионального МВД России.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Полицейские задержали гражданина по месту жительства. Им оказался 18-летний местный житель, который пояснил, что на территорию школы заходил для того, чтобы потренироваться на турниках, а при себе имел страйкбольный автомат с пластиковыми пульками», — указано в заявлении.

В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Ранее, 29 сентября, мужчина несколько раз выстрелил в воздух в здании школы на северо-востоке Москвы, угрожая обидчикам своей дочери. Открывшего стрельбу задержали. Полицейские устанавливают мотивы подозреваемого, у него изъято три единицы огнестрельного оружия.

В данный момент с ним также работают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает РЕН ТВ, заступившийся за дочь мужчина работал в частном охранном предприятии (ЧОП). По предварительным данным, мужчина больше не работает в этой сфере.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).