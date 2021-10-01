Дело возбуждено в отношении стрелявшего из ружья у домов в Амурской области

Житель Амурской области несколько раз выстрелил из ружья вблизи жилых домов в городе Свободном, следователи возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщается на сайте регионального управления МВД.

«Установлено, что в вечернее время гражданин 1951 года рождения, находясь у забора своего дома, произвел несколько выстрелов в воздух из гладкоствольного ружья. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия). По этой статье мужчине может грозить штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет.

Инцидент произошел еще 29 сентября. Сейчас полицейские устанавливают мотивы подозреваемого, у которого изъято три единицы огнестрельного оружия.

Накануне журналисты сообщали, что мужчина несколько раз выстрелил в воздух в здании школы на северо-востоке Москвы, угрожая обидчикам своей дочери.

Отмечается, что открывшего стрельбу задержали. В данный момент с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает РЕН ТВ, заступившийся за дочь мужчина работал в частном охранном предприятии (ЧОП). По предварительным данным, мужчина больше не работает в этой сфере.