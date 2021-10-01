Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Дело возбуждено в отношении стрелявшего из ружья у домов в Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Амурской области несколько раз выстрелил из ружья вблизи жилых домов в городе Свободном, следователи возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов
Госдума оперативно примет нормы по ужесточению контроля за огнестрельными средствами

«Установлено, что в вечернее время гражданин 1951 года рождения, находясь у забора своего дома, произвел несколько выстрелов в воздух из гладкоствольного ружья. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия). По этой статье мужчине может грозить штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет.

Инцидент произошел еще 29 сентября. Сейчас полицейские устанавливают мотивы подозреваемого, у которого изъято три единицы огнестрельного оружия.

Накануне журналисты сообщали, что мужчина несколько раз выстрелил в воздух в здании школы на северо-востоке Москвы, угрожая обидчикам своей дочери.

Отмечается, что открывшего стрельбу задержали. В данный момент с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает РЕН ТВ, заступившийся за дочь мужчина работал в частном охранном предприятии (ЧОП). По предварительным данным, мужчина больше не работает в этой сфере.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021