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На Байконуре начался вывоз «Союза» для доставки киноэкипажа к МКС

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На космодроме Байконур рано утром 1 октября стартовал вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», который доставит экипаж кинематографистов на Международную космическую станцию (МКС).

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Как передает «РИА Новости», железнодорожный состав с ракетой выехал из монтажно-испытательного корпуса на стартовый стол площадки №31 («Восток»). Ракета будет установлена в вертикальное положение.

Отмечается, что от корпуса, где происходила сборка, до места старта около 700 м.

Процесс по установке ракеты планируется завершить к 8:00 мск. Затем начнется подготовка по графику первого стартового дня.

Запуск корабля «Союз МС-19» на МКС с кинематографистами запланирован на 5 октября в 11:55 мск. В космос полетят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров. Полет до станции продлится около трех часов, уточнили в «Роскосмосе».

Киноэкипаж вернется на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

27 августа Пересильд опубликовала пост в Instagram о своей подготовке к первым в истории российского кино съемкам в космосе. Она также поделилась своими снимками в скафандре и в униформе.

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