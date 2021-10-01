Маск, Безос и Брэнсон не ответили на приглашение Рогозина на Байконур

Госкорпорация «Роскосмос» не получила от Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона официальный ответ на приглашение посетить запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», который запланирован на 5 октября с космодрома «Байконур». Об этом 1 октября ТАСС сообщили в госкорпорации.

25 августа генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала заявил о своем намерении отправить приглашения американским предпринимателям.

«Я сегодня отправляю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса», — сказал Рогозин.

5 октября на корабле «Союз МС-19» к Международной космической станции с участником 66-й экспедиции космонавтом Антоном Шкаплеровым отправятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для съемок в космосе первого художественного фильма. На землю кинематографисты должны вернуться 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

27 августа Пересильд опубликовала пост в Instagram о своей подготовке к съемкам.