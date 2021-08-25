Рогозин заявил о намерении пригласить Илона Маска на запуск «Союза МС-19»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о намерении пригласить предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона на запуск корабля «Союз МС-19», который состоится с космодрома Байконур.

«Я сегодня отправляю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса», — сказал Рогозин в среду, 25 августа, в эфире Первого канала.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Кинематографисты вернутся на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

В пресс-службе «Роскосмоса» 21 августа пояснили, что орбиту Международной космической станции (МКС) подняли для подготовки к старту «Союза МС-19». В состав экипажа войдут актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они снимут первый художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов».

Изначально коррекция орбиты МКС была запланирована на 19 августа, однако ее перенесли на два дня по просьбе американской стороны. Причиной стала техническая неготовность американского сегмента, о которой в подмосковный Центр управления полетами сообщил Flight Director партнеров.

В «Роскосмосе» заявили, что орбиту требуется скорректировать для формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой «Союза МС-19», а также перед расстыковкой и посадкой «Союза МС-18».

В прошлый раз коррекция орбиты МКС проводилась 24 июня двигателями грузового корабля «Прогресс МС-16». Тогда орбиту станции подняли на 850 м — до 420,3 км.