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Российские ритейлеры жалуются на сбои в поставках товаров из Китая

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Российские компании по производству одежды и обуви столкнулись с задержками поставок своей продукции из Китая. О такой проблеме «Известиям» рассказали в Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela), сетях «Эконика» и Akhmadullina Dreams.

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На китайско-российской границе образовалась очередь из более чем 1 тыс. фур, и уже месяц грузовики не могут пройти погранконтроль, объяснил глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) это объяснили ужесточением контроля на таможне с китайской стороны: Поднебесная из-за пандемии ввела квоты на пропуск грузовиков. Сейчас пересечь границу могут только 130 машин в сутки, но российская таможня успевает выдать разрешение на въезд только половине из них, отметил источник, знакомый с ситуацией. По данным ФТС, пропускная способность пункта Читинской таможни выше.

Китай — лидер импорта товаров легкой промышленности по абсолютным показателям, отметила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. На него приходится 43% от мирового объема импорта этих товаров в Россию. Соответственно, недопоставки сейчас могут составить около 10% рынка, оценила специалист. Речь идет о коллекциях частично осени, зимы и даже весны. Для брендов это большой объем, компании рискуют недополучить прибыль, считает она.

Альтернативных путей вывести товар сейчас нет, говорит основатель группы компаний по перевозкам грузов Diazan Динар Хабибуллин. По его словам, по железной дороге товар идет очень долго, а авиа- и морские перевозки сильно выросли в цене.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Приграничное расстройство: фэшн-бренды столкнулись с задержками поставок из КНР

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