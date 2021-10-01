Пожар в камчатском селе Пахачи ликвидировали

Возгорание бесхозной постройки в селе Пахачи Олюторского района Камчатского края полностью ликвидировано. Об этом 1 октября заявили в МЧС по Камчатскому краю.

«Пожарным удалось отбить от огня два жилых дома, они пострадали частично. Вечером 30 сентября пожар был локализован на площади 900 квадратных метров. Угроза распространения огня на жилые строения была снята», — говорится в сообщении.

В четверг, 30 сентября, в селе Пахачи загорелась бесхозная постройка площадью 150 кв. метров. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на соседние строения, жители которых были эвакуированы. К месту горения направили вертолет Ми-8 Камчатского авиапредприятия с пожарными и спасателями на борту. Всего в тушении были задействованы 25 человек и пять единиц техники.

Пострадавших, сообщили в ведомстве, нет, причины возгорания устанавливаются.