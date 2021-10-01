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Пожар в камчатском селе Пахачи ликвидировали

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Возгорание бесхозной постройки в селе Пахачи Олюторского района Камчатского края полностью ликвидировано. Об этом 1 октября заявили в МЧС по Камчатскому краю.

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«Пожарным удалось отбить от огня два жилых дома, они пострадали частично. Вечером 30 сентября пожар был локализован на площади 900 квадратных метров. Угроза распространения огня на жилые строения была снята», — говорится в сообщении.

В четверг, 30 сентября, в селе Пахачи загорелась бесхозная постройка площадью 150 кв. метров. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на соседние строения, жители которых были эвакуированы. К месту горения направили вертолет Ми-8 Камчатского авиапредприятия с пожарными и спасателями на борту. Всего в тушении были задействованы 25 человек и пять единиц техники.

Пострадавших, сообщили в ведомстве, нет, причины возгорания устанавливаются.

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