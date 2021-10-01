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В США подросток открыл стрельбу в школе и ранил ученика

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В школе Каммингс Элементари Скул в городе Мемфис (штат Теннесси, США) подросток выстрелом тяжело ранил 13-летнего ученика. О случившемся сообщило в четверг, 30 сентября, агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Видеокамеры в школе запечатлели, что стрелявший посещал ту же школу в Мемфисе.

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Пострадавшего доставили в ближайшую больницу в «критическом, но стабильном состоянии», сказал на брифинге журналистам помощник начальника полиции по муниципалитету Дон Кроу.

О других пострадавших не сообщается.

По словам Кроу, подозреваемый сбежал из школы на машине, а затем сдался в полицейском участке и был взят под стражу.

Личности двух мальчиков не разглашаются.

Ранее, 20 сентября, студент юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в здании вуза. В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали.

Устроивший стрельбу был задержан. При задержании нападавший открыл огонь по полицейскому и был ранен в ответ. На данный момент стрелявший находится в тяжелом и нестабильном состоянии, медикам пришлось ампутировать ему часть голени. Юноше назначена психиатрическая экспертиза.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследование обстоятельств гибели людей в результате стрельбы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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