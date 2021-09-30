В США регулятор постановил запретить продажу IQOS

Комиссия по международной торговле США (ITC) приняла решение запретить компаниям Altria и Philip Morris ввозить и продавать на территории страны устройства для нагрева табака IQOS. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает The Wall Street Journal.

В январе этого года главный конкурент этих предприятий RJ Reynolds Tobacco («дочка» British American Tobacco) подал против них иск, обвинив компании в краже интеллектуальной собственности, а именно использовании своей технологии нагревания табака.

Теперь судебное дело перейдет на административное рассмотрение, которое продлится около двух месяцев. Для того, чтобы постановление вступило в силу, потребуется еще подпись президента США Джо Байдена.

Так, в случае, если решение комиссии останется в силе и пройдет все необходимые процессуальные стадии, с ноября в США могут полностью запретить ввоз и продажу устройств IQOS.

В компаниях Altria и Philip Morris уже заявили о намерении обжаловать решение регулятора, поскольку считают патенты RJ Reynolds Tobacco недействительными.

По данным WSJ, British American Tobacco также подала аналогичные иски против Philip Morris в нескольких других странах. Однако суды Великобритании и Греции встали на сторону ответчика.

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