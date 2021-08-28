Россияне вышли в финал ЧМ по пляжному футболу

Российские футболисты в серии пенальти обыграли команду Швейцарии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

Россияне одолели швейцарцев со счетом 5:4 и вышли в финал соревнований.

В первом тайме российские спортсмены вели со счетом 2:1, однако затем упустили преимущество. В итоге им всё же удалось отыграться в основное время и выровнять счет за 19 секунд до конца тайма — 5:5, пишет «Спорт-Экспресс».

В дополнительное время соперники не смогли определить победителя, но в серии пенальти россияне оказались точнее (5:4).

Соперник российских футболистов в финале турнира определиться в матче между Японией и Сенегалом.

26 августа россияне вышли в полуфинал соревнований, одолев команду Испании со счетом 4:2. Голы тогда забили Андрей Котенев, Борис Никоноров, Алексей Макаров и Артур Папоротный. В команде Испании отличились Эдуард Суарес и Антонио Майор.

Российские «пляжники» выступают на домашнем чемпионате мира в форме без герба страны, а государственный гимн заменен на Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Чемпионат мира по пляжному футболу начался 19 августа в российской столице на Фестивальной площади СК «Лужники». Турнир завершится 29 августа. В нем участвуют 16 сборных.