Продвижение российского кино за рубеж обсудили на «Российской креативной неделе»

Продвижение российских фильмов за рубеж обсудили в Москве в субботу, 28 августа, на площадке «Кино и телевидение» в рамках форума «Российская креативная неделя», который курирует Национальная Медиа Группа.

Как отметили спикеры, на сегодняшний день российские фильмы пользуются спросом в Латинской Америке. Так, после выхода в прокат киноленты «Серебряные коньки» многие латиноамериканки оценили мужской состав картины, назвав актеров «крашами» или объектами обожания.

Показы многих российских фильмов в латиноамериканского регионе, как отметили участники форума, не заканчиваются и после завершения официального проката.

Также популярным среди зарубежной аудитории оказался фильм «Майор Гром», как отметили на мероприятии это связано с тем, что в последнее время ситуация с пробелами в сюжете российского кино начала меняться.

Главным залогом успеха фильма на международном рынке эксперты назвали участие в картины в фестивалях и имя режиссера.

Также прождать продукт зрителю помогает хороший трейлер. Такое мнение выразил трейлермейкер Андрей Солодовников, создавший трейлеры для фильмов «Майор Гром», «Серебряные коньки», «Огонь», «Вратарь галактики» и «Девятая».

В пример он привел трейлер к фильму «Огонь» для проката в Германии, где прозвучала песня на немецком языке.

«Через такой трейлер идет продажа продукта, потому что гораздо приятнее услышать что-то на родном языке, чем, например, на английском», — пояснил Солодовников.

Ранее в этот же день на площадке форму обсуждали эволюцию работы сценариста. Так, представитель профессии и продюсер Андрей Золотарев рассказал, что за последние три года отношение к сценаристам значительно изменилось в связи с появлением платформ.

По его словам, на данный момент Россия движется в направлении к западной практике, где автор на платформах является главным человеком.

Фест-форум «Российская креативная неделя» стартовал в Москве 26 августа. Мероприятие, которое включает в себя 350 лекций и выступления 700 спикеров, продлится до 29 августа.