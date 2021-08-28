Эволюцию работы сценариста обсудили на «Российской креативной неделе» в Москве

В Москве в субботу, 28 августа, обсудили эволюцию работы сценариста на площадке «Кино и телевидение» в рамках форума «Российская креативная неделя», который курирует Национальная Медиа Группа.

Так, представитель профессии и продюсер Андрей Золотарев рассказал, что за последние три года отношение к сценаристам значительно изменилось в связи с появлением платформ. Однако в стране до сих пор нет понимания, кто такой сценарист, подчеркнул он.

«Года три назад произошел перелом, с приходом платформ начало меняться отношение к сценаристам в целом. Мы наконец пришли к пониманию того, что от автора что-то зависит, потому что до этого это была такая обезьянка с машиной, которой нужно что-то дать и она что-то напишет», — отметил Золотарев.

По его словам, на данный момент Россия движется в направлении к западной практике, где автор на платформах является главным человеком. При этом на российском рынке сценаристов существует острая нехватка специалистов, так как, по словам Золотарева, не каждый автор может реализовать свою идею.

«Идея ничего не стоит. Ты можешь быть креативен и крут, но если ты ее не можешь реализовать, то ты ничего не стоишь вместе с этой идеей. На рынке очень мало людей, которые готовы их реализовывать. Мастерство обработки алмазов очень ценится на рынке», — подчеркнул он.

Накануне в рамках форма прошли обсуждения итогов прошедшего в России года креативной экономики. Как отметил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, за этот год специалистам удалось конкретизировать понятие креативных профессий и установить перечень специальностей, представители которых могут рассчитывать на президентский грант. Он также указал на необходимость разработки понятной системы государственной поддержки креативных индустрий.

Фест-форум «Российская креативная неделя» стартовал в Москве 26 августа. Мероприятие, которое включает в себя 350 лекций и выступления 700 спикеров, продлится до 29 августа.