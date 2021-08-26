В Москве стартовала «Российская креативная неделя»

Фест-форум «Российская креативная неделя», включающий 350 лекций и выступления 700 спикеров, начал работу в Парке Горького в Москве 26 августа.

У павильона, где проходит мероприятие, выставлен «инопланетный» робот и делает «вилли» большой кислотно-зеленый мотоциклист. Участники обсуждают кино и приходят к тем же выводам, что и в Лос-Анжелесе или Каннах: зрителю интересны человеческие истории, социальные проблемы. Это подтвердило и исследование «Национальной Медиа Группы».

«У зрителя есть очень сильный запрос на социальные темы, чтобы социальные темы были вшиты в развлекательную форму, где он получает удовольствие и за этим удовольствием, за смехом, слезами, страхом, за этим удовольствием, которое он испытывает, смотря тот или иной фильм, за этим еще стоит очень важная социальная тема, которая его беспокоит», — отметил кинорежиссер Алексей Нужный.

На «Российской креативной неделе» также обсуждают игровую индустрию, дизайн, урбанистику, образование, СМИ и музыку. Участие принимают самые именитые представители всех этих сфер.

Тем, у кого творческий подход в точных отраслях науки, кому интересна экономика, кино, телевидение, или кто в поиске новых идей и общения, всем вовлеченным в развитие креативного сектора нужно посетить Парк Горького, где, в ближайшие три дня пройдет Российская креативная неделя.

Самая ценная валюта – это уже давно не индустриальные мощности, в меньшей степени – информация. Сегодня новая нефть – это креативные идеи, и здесь все ими пропитано, но главное, эти идеи должны работать для людей. «Национальная Медиа Группа» как раз представила важный социально значимый проект.

«Мы понимаем, что наша задача не только информировать и развлекать, но и оказывать позитивное влияние на то, как развивать общество. Мы сегодня объявили о подписании манифеста НМГ по поддержке социально – значимых проектов и до конца 2022 года планируем произвести не менее 10 единиц социально-значимого контента собственными активами и собственными продажами. И, конечно, приглашаем всех крупных игроков к нам присоединиться», — сказала генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова.

«Российская креативная неделя» представлена двумя зонами. Первая — открытая — для посетителей, где они могут слушать лекции и участвовать в мастер-классах, вторая — для профессионалов. Там устраивают масштабные брейнштормы, и общаются, в том числе – с представителями власти.

«Эта креативная неделя 2021 года, она имеет очень важное значение, здесь намного больше такой осознанности, у каждого павильона есть свой индустриальный павильон и, мы вот там говорим, что надо не только чиновникам вообще этим заниматься, нужно обязательно слышать отрасль», — сказал начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета «Креативной недели» Сергей Новиков.

«Российская креативная неделя» — это 350 лекций и 700 спикеров. К примеру, 27 августа российская певица Диана Гурцкая расскажет про людей с инвалидностью в креативных индустриях, в субботу участников научат защищать интеллектуальный бизнес, обещают провести чаепитие с искусственным интеллектом. Атмосфера располагает к тому, чтобы создавать и вдохновляться.

Накануне сообщалось, что с 26 по 29 августа на площадке АНО «Диалог» и в рамках фест-форума «Российская креативная неделя» состоится финал всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team. По итогам защиты проектов планируют отобрать авторов шести лучших, чьи идеи будут реализованы в шести регионах страны при поддержке правительств этих субъектов.